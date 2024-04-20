جانتس: فرض العقوبات على جيش الاحتلال سابقة خطيرة

قال بيني جانتس عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، إن فرض العقوبات على جيش الاحتلال سابقة خطيرة ويبعث برسالة خاطئة.

ومن جانبه، أعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، رفضه أي عقوبات ضد الجيش الإسرائيلي وأنه يتواصل مع المسئولين الأمريكيين لمنعها.

وذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن 3 مصادر أمريكية قولها إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قد يعلن عن عقوبات ضد وحدة عسكرية إسرائيلية متطرفة بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وقال الموقع إنه من المتوقع أن يعلن أنتوني بلينكن خلال أيام عن عقوبات ضد كتيبة "نيتسح يهودا" التابعة للجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية.

وأفادت المصادر بأن العقوبات ستمنع الكتيبة وأعضاءها من تلقي أي نوع من المساعدة أو التدريب العسكري الأمريكي.

وأشار "أكسيوس" إلى أنها ستكون المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية.