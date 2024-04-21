جامعة بنسلفانيا تضيق على حركة طلابية متضامنة مع فلسطين

منعت جامعة بنسلفانيا الأمريكية دخول الحركة الطلابية "بنسلفانيا ضد الاحتلال"، وهي حركة متضامنة مع القضية الفلسطينية، إلى الحرم الجامعي وأعلنت إلغاء وضعها كحركة طلابية مسجلة.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية تم الإبلاغ عن إجراء الجامعة لأول مرة من قبل صحيفة "ديلي بنسلفانيا" الطلابية.

وقالت الحركة الطلابية التي تم إلغاء وضعها في بيان نشرته على إنستجرام أن الجامعة حاولت أيضا الحد من نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقل عن متحدث باسم "بنسلفانيا ضد الاحتلال" قوله إنه تم تعقب المجموعة لأنها لم تكشف عن أسماء منظميها الطلابيين، الأمر الذي قد يعرضهم للخطر.

وقال المتحدث الرسمي باسم جامعة بنسلفانيا في تصريح لصحيفة الطلبة، إن الحركة لم تلتزم بالسياسة التي تحكم التنظيمات الطلابية في الجامعة، رغم الجهود المتكررة للتواصل مع المنظمة وإتاحة الفرص لحل عدم الالتزام.