قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تقبض على جاسوس من أوروبا صور أماكن حساسة في البلاد
ما حكم صيام رأس السنة الهجرية الجديدة؟.. الإفتاء تجيب
ربنا يخليكي يا ماما أروى,, ياسر جلال يظهر بكواليس مسلسل للعدالة وجه آخر
إيران تعلن استهداف مراكز عسكرية إسرائيلية وقاعدتي نفاتيم وحاتسريم الجويتين
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس نيميتز تصل الشرق الأوسط خلال ساعات
إحنا بنقفل المحل عشان نصلي .. كلمة السر في مشاجرة عين شمس | تحقيقات النيابة
جوتيريش أمام مجلس الأمن: المواجهة بين إسرائيل وإيران تشهد تصعيدا سريعا بتكلفة هائلة
بعد الخسارة من إنتر ميامي.. مدرب بورتو : تأخرنا في رد الفعل.. والأهلي مفتاحنا للنجاة
مشروع قانون الإيجار القديم .. موعد حصر وتصنيف المناطق العقارية
هتدفع كام بعد الزيادة؟.. موعد تطبيق القيمة الجديدة لـ الإيجار القديم
إسرائيل تضرب منصات إطلاق صواريخ جنوب غرب إيران
روسيا: إسرائيل تهدد السلم العالمي وتحصل على دعم غربي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد احتجازه ساعات.. انتشال جثمان صاحب محل من أسفل عقار حدائق القبة المنهار

عقار حدائق القبة
عقار حدائق القبة
أحمد مهدي

انتشلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جثمان صاحب محل انهار عليه أحد عقارات حدائق القبة المنكوبين وتم احتجازه بالمحل لعدة ساعات.

أخلت الأجهزة الأمنية في القاهرة 13 شخصا من عقار سكني مهدد بالسقوط بمحيط عقارات حدائق القبة حيث تم إجلائهم بواسطة السلالم الخاصة بالحماية المدنية.

ومن جانبها فرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة كردون أمني بالتنسيق مع أجهزة المحافظة بمحيط عقار رابع في منطقة حدائق القبة آيل للسقوط في نفس المنطقة.

وصل قبل قليل اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إلى موقع حادث انهيار عقارين بمنطقة حدائق القبة لمتابعة تطورات الحادث وعمليات رفع الأنقاض.

تواصل أجهزة أمن القاهرة وفرق الحماية المدنية عمليات البحث أسفل انقاض عقارات حدائق القبة للتأكد من عدم وجود ضحايا أسفل الأنقاض حيث تم انتشال مصابين 2 من أحد العقارات.

فيما أصيب فردين من رجال الحماية المدنية في القاهرة أثناء عمليات رفع انقاض عقارين حدائق القبة المنكوبين وتم إسعافهم في موقع الحادث بسيارات الإسعاف.

فيما وصل قبل قليل محافظ القاهرة وأجهزة المحافظة إلى موقع انهيار عقارين وتصدع ثالث في منطقة حدائق القبة لمتابعة عمليات رفع أنقاض العقارات.

فيما اصيب شخصين جراء انهيار عقارين حدائق القبة في القاهرة وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وجاري البحث عن ضحايا آخرين أسفل الأنقاض للمنزل الثاني.

فيما أخلت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع أجهزة محافظة القاهرة عقارين بمحيط العقارين المنكوبين في منطقة حدائق القبة خوفا من انهيارهم على السكان.

فيما تستكمل الأجهزة الأمنية في القاهرة ووحدات المحافظة عمليات البحث أسفل انقاض العقارين المنكوبين عن مصابين أو ضحايا وتم عمل كردون بمحيط العقارات المنكوبة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا افاد بانهيار عقارين كلا منهما مكون من ٤ طوابق في منطقة حدائق القبة.

على الفور دفعت الأجهزة الأمنية في القاهرة ب سيارات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإسعاف الي موقع الحادث وجرى البحث عن مصابين او ضحايا أسفل الأنقاض.

الأجهزة الأمنية مديرية أمن القاهرة حدائق القبة حدائق القبة المنكوبين عقارات حدائق القبة المنكوبين عقارات حدائق القبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

قرارات جمهورية حاسمة وتكليفات مباشرة من الرئيس السيسي لكبار رجال الدولة

وزير مالية الإحتلال

وزير مالية الاحتلال يطالب دول الخليج بدفع تكاليف الحرب ضد إيران

سعر الجنيه الذهب

تراجع 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الجمعة

ارشيفية

انهيار عقارين من أربعة طوابق في حدائق القبة

الايجار القديم

إنهاء عقد الإيجار وإخلاء الشقق فورا في 3 حالات.. قانون الإيجار القديم

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 وصل كام؟

من حق من الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة

الشبكة لمن والهدايا عند فسخ الخطبة من قبل الخاطب؟.. الإفتاء تجيب

ترمس الشاي

ترمس الشاي يسبب الموت في هذه الحالات

ترشيحاتنا

النائبة سارة النحاس باجتماع اللجنة

سارة النحاس: نريد تحركا فعليا لتحسين جودة الرعاية الصحية بجميع المنشآت الطبية

مايكل روفائيل

مصر القومي يعقد اجتماعا تنظيميا لاستكمال خطة المرحلة قبل انتخابات البرلمان

الإيجار القديم

برلماني: تعديلات الإيجار القديم تفتح الباب أمام علاقة عادلة

بالصور

في بداية الصيف .. 4 أطعمة تزيد الشعور بالحر يجب تقليلها

أطعمة شائعة تُزيد حرارة الجسم وتُشعرك بالإرهاق
أطعمة شائعة تُزيد حرارة الجسم وتُشعرك بالإرهاق
أطعمة شائعة تُزيد حرارة الجسم وتُشعرك بالإرهاق

فاكهة صيفية محبوبة تنظف الكبد وتطرد السموم من الجسم بفعالية مذهلة

لماذا ينصح الأطباء بتناول البطيخ صيفًا؟
لماذا ينصح الأطباء بتناول البطيخ صيفًا؟
لماذا ينصح الأطباء بتناول البطيخ صيفًا؟

رجل يكسب 100 ألف دولار من الإبلاغ عن المخالفات المرورية للسيارات

مخالفات مروررة
مخالفات مروررة
مخالفات مروررة

لوك جديد.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

محمود عامر

مش تسول.. فنان معروف يشكي قلة الأعمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الأسرار الخفية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الطريق إلى القمة .. ليس دائما من بوابة الثانوية

المزيد