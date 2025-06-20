انتشال سيدة خمسينية من أسفل أنقاض عقاري حدائق القبة

انتشلت الأجهزة الأمنية في القاهرة سيدة مسنة مصابة من أسفل أنقاض عقاري حدائق القبة ليصبح عدد الضحايا حتى الآن وفاة شخص واحد و7 مصابين من العقار، وآخرين في عداد المفقودين.

ومن جانبها فرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة كردونا أمنيا بالتنسيق مع أجهزة المحافظة بمحيط عقار رابع في منطقة حدائق القبة آيل للسقوط في نفس المنطقة.

ووصل قبل قليل اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إلى موقع حادث انهيار عقارين بمنطقة حدائق القبة لمتابعة تطورات الحادث وعمليات رفع الأنقاض.

وتواصل أجهزة أمن القاهرة وفرق الحماية المدنية عمليات البحث أسفل أنقاض عقارات حدائق القبة للتأكد من عدم وجود ضحايا أسفل الأنقاض، حيث تم انتشال مصابين اثنين من أحد العقارات.

فيما أصيب فردان من رجال الحماية المدنية في القاهرة أثناء عمليات رفع أنقاض عقاري حدائق القبة المنكوبين وتم إسعافهما في موقع الحادث بسيارات الإسعاف.

فيما وصل محافظ القاهرة وأجهزة المحافظة إلى موقع انهيار عقارين وتصدع ثالث في منطقة حدائق القبة لمتابعة عمليات رفع أنقاض العقارات.

وأصيب شخصان جراء انهيار عقارين بحدائق القبة في القاهرة وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وجار البحث عن ضحايا آخرين أسفل الأنقاض للمنزل الثاني.

فيما أخلت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع أجهزة محافظة القاهرة عقارين بمحيط العقارين المنكوبين في منطقة حدائق القبة خوفا من انهيارهما على السكان.

وتستكمل الأجهزة الأمنية في القاهرة ووحدات المحافظة عمليات البحث أسفل انقاض العقارين المنكوبين عن مصابين أو ضحايا وتم عمل كردون بمحيط العقارات المنكوبة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ افاد بانهيار عقارين كل منهما مكون من ٤ طوابق في منطقة حدائق القبة.

على الفور دفعت الأجهزة الأمنية في القاهرة بسيارات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإسعاف الى موقع الحادث وجرى البحث عن مصابين أو ضحايا أسفل الأنقاض.