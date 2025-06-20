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انتشال سيدة خمسينية من أسفل أنقاض عقاري حدائق القبة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

استمرار عمليات البحث عن ضحايا عقارات حدائق القبة المنكوبة.. صور

عقار حدائق القبة
عقار حدائق القبة
أحمد مهدي

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عمليات البحث عن ناجيين أو ضحايا أسفل أنقاض عقارات حدائق القبة المنكوبة.

ومن جانبها فرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة كردون أمني بالتنسيق مع أجهزة المحافظة بمحيط عقار رابع في منطقة حدائق القبة آيل للسقوط في نفس المنطقة.

وصل قبل قليل اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إلى موقع حادث انهيار عقارين بمنطقة حدائق القبة لمتابعة تطورات الحادث وعمليات رفع الأنقاض.

تواصل أجهزة أمن القاهرة وفرق الحماية المدنية عمليات البحث أسفل انقاض عقارات حدائق القبة للتأكد من عدم وجود ضحايا أسفل الأنقاض حيث تم انتشال مصابين 2 من أحد العقارات.

 أصيب فردين من رجال الحماية المدنية في القاهرة أثناء عمليات رفع انقاض عقارين حدائق القبة المنكوبين وتم إسعافهم في موقع الحادث بسيارات الإسعاف.

كما وصل قبل قليل محافظ القاهرة وأجهزة المحافظة إلى موقع انهيار عقارين وتصدع ثالث في منطقة حدائق القبة لمتابعة عمليات رفع أنقاض العقارات.

فيما اصيب شخصين جراء انهيار عقارين حدائق القبة في القاهرة وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وجاري البحث عن ضحايا آخرين أسفل الأنقاض للمنزل الثاني.

و أخلت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع أجهزة محافظة القاهرة عقارين بمحيط العقارين المنكوبين في منطقة حدائق القبة خوفا من انهيارهم على السكان.

وتستكمل الأجهزة الأمنية في القاهرة ووحدات المحافظة عمليات البحث أسفل انقاض العقارين المنكوبين عن مصابين أو ضحايا وتم عمل كردون بمحيط العقارات المنكوبة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا افاد بانهيار عقارين كلا منهما مكون من ٤ طوابق في منطقة حدائق القبة.

على الفور دفعت الأجهزة الأمنية في القاهرة ب سيارات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإسعاف الي موقع الحادث وجرى البحث عن مصابين او ضحايا أسفل الأنقاض.

الأجهزة الأمنية مديرية أمن القاهرة حدائق القبة عقارات حدائق القبة

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