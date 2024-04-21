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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدوما الروسي: حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا لن تغير المعركة

الدوما الروسي
الدوما الروسي

عبر مجلس الدوما الروسي عن رفضه للدعم الأمريكي لأوكرانيا .

وقال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين إن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا التي مررها مجلس النواب الأمريكي أمس السبت، لن يغير شيئ.

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الدوما الروسي: حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا لن تغير المعركة

وبلغت المساعدات  نحو 61 مليار دولار.


وأكد أنها لن تغير الموقف في ميدان المعركة، و أن نظام كييف سيُهزم.

 ماسك :لا توجد استراتيجية للخروج من الصراع

من جانبه اعتبر إيلون ماسك أنه لا توجد استراتيجية للخروج من الصراع".


جاء ذلك خلال تعليق من إيلون ماسك على قرار مجلس النواب الأمريكي بالموافقة على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا.

و رد الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، على منشور لرجل الأعمال ديفيد ساكس، الذي حسب فيه أن المساعدات المخصصة، التي تم الإعلان عنها على أنها "إنقاذ لأوكرانيا"، تكفي بالضبط لنصف هجوم مضاد في الصيف الأوكراني.

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