قال نائب رئيس مجلس الدوما، بيوتر تولستوي، إن القوات الروسية ستقضي على جميع القوات الفرنسية التي سيتم إرسالها إلى أوكرانيا.

وأوضح تولستوي، في تصريحات لقناة “بي إف إم تي في”: "سنقتل كل الجنود الفرنسيين الذين سيأتون إلى أراضي أوكرانيا"، مشيرا إلى أنه تم القضاء على 147 من أصل 367 مرتزقًا فرنسيًا وصلوا إلى أوكرانيا في وقت سابق.

وأكد تولستوي أن روسيا "لا تهتم" بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكلامه حول رفض الخطوط الحمراء في تقديم المساعدات لكييف.

وفي 26 فبراير، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه خلال اجتماع في باريس، حيث ناقش ممثلو حوالي 20 دولة غربية تقديم مزيد من الدعم لكييف في الصراع مع موسكو، أثيرت إمكانية إرسال قوات برية إلى أوكرانيا.

وبحسب الرئيس الفرنسي، فإن المشاركين لم يتوصلوا إلى توافق حول هذه القضية، لكن لا يمكن استبعاد مثل هذا السيناريو في المستقبل. وأوضح لاحقاً تصريحه، موضحاً أن «عدم استبعاد الشيء لا يعني فعله».

وبعد المؤتمر، صرح ممثلو معظم الدول المشاركة أنهم لا يخططون لإرسال قوات إلى أوكرانيا ويعارضون مشاركتها في الأعمال القتالية ضد روسيا.

وفي 19 مارس، قال مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين، إن فرنسا تعد بالفعل فرقة عسكرية لإرسالها إلى أوكرانيا، والتي ستصل في البداية إلى حوالي 2000 جندي.

وبعد ذلك، أصدرت وزارة القوات المسلحة الفرنسية بيانا على موقع “إكس”، مفاده أن ما قاله ناريشكين لا يتوافق مع الواقع.