ميلوني توجه رسالة إلى ماكرون بشأن إرسال قوات حلف الناتو إلى أوكرانيا

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، إن إيطاليا تعتقد أن إرسال قوات من حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى أوكرانيا لن يؤدي إلا إلى تصعيد الوضع، وهذا لا ينبغي أن يحدث.

وأضافت ميلوني قبل قمة الاتحاد الأوروبي مخاطبة البرلمان الإيطالي: "فيما يتعلق بمبادرة فرنسا بشأن التورط المباشر المحتمل في أوكرانيا، فإن موقفنا واضح وسأكرره هنا مرة أخرى، نحن لا نؤيد هذه الفرضية التي تؤدي إلى التصعيد، وهو ما يجب تجنبه بكل الوسائل".

وبعد مؤتمر حول أوكرانيا بباريس في 26 فبراير، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن المشاركين فكروا في إرسال قوات برية إلى أوكرانيا، ورغم عدم التوصل إلى توافق في الآراء، فإنه ترك الباب مفتوحا لمثل هذا السيناريو في المستقبل.

وفي وقت لاحق، قال ماكرون إن عدم استبعاد شيء ما ليس مثل القيام بشيء ما في الواقع.

وقالت معظم دول الناتو أيضًا إنها لا تنوي إرسال قوات إلى أوكرانيا، وأنها ضد المشاركة في العمليات القتالية ضد روسيا.

وعلى الرغم من الانتقادات، قال الرئيس الفرنسي، في وقت لاحق، إن كلماته قد انتهت، وأكد مجددا أن مثل هذا الخيار ممكن تماما.