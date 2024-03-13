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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب تصريحات ماكرون.. روسيا تحذر من حرب شاملة مع الناتو والقوى النووية

روسيا وحلف الناتو
روسيا وحلف الناتو

قال المندوب الروسي في فيينا، “أوليج بوشوييف”، إن روسيا مستعدة لأي تطورات محتملة في سيناريو يتجرأ فيه الغرب على إرسال قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى أوكرانيا.

وأوضح "بوشوييف"، خلال اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول التعاون الأمني في فيينا، اليوم، الأربعاء، "ينبغي على الاستراتيجيين العسكريين في واشنطن وبروكسل أن يدركوا أنهم، من خلال إزالة الحظر المفروض على إرسال قوات نظامية تابعة لـ حلف الناتو إلى أوكرانيا، والتي ستكون بحكم الأمر الواقع مؤيدة للتدخل، سوف يسعون إلى اختبار مدى قوة روسيا، نحن مستعدون لأي سيناريو".

وأضاف أن "الانخراط المتزايد" للغرب في المواجهة المسلحة في أوكرانيا "قد يؤدي إلى صراع عسكري مباشر بين القوى النووية، الأمر الذي ستكون له عواقب كارثية، وسيكونون الغرب مسؤولين عنه"، مشددا على أن روسيا تظل منفتحة على التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية.

وتابع  المندوب الروسي في فيينا: "يجب على الغرب أن يتوقف عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة، ويجب على كييف أن توقف أنشطتها العسكرية، ويجب أن تصبح أوكرانيا دولة محايدة وغير متكتلة وغير نووية مرة أخرى، كما يجب عليها أيضًا أن تحترم حقوق مواطنيها وحرياتهم، ويجب عليهم أن يأخذوا في الاعتبار الحدود الجديدة والوضع على الأرض، وإذا لم يتم الرد بالمثل على استعدادنا للمحادثات، فسنواصل التحقيق الشامل لأهداف العملية العسكرية الخاصة، فضلاً عن الدفاع عن مصالحنا الحيوية بكل الوسائل الممكنة".

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في وقت سابق، خلال اجتماع لمجلس أمناء صندوق ألكسندر جورتشاكوف للدبلوماسية العامة، إن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن إرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا تظهر أن الدول الغربية لا تزال مهووسة بتسليم روسيا "هزيمة استراتيجية". 

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، إن مثل هذه التصريحات الصادرة عن ماكرون تظهر أن الدول الغربية بدأت بالفعل في تقسيم أوكرانيا فيما بينها.

وبعد مؤتمر حول أوكرانيا في باريس في 26 فبراير، قال ماكرون إن المشاركين فكروا في إرسال قوات برية إلى أوكرانيا، ورغم عدم التوصل إلى إجماع حول هذا الموضوع، إلا أنه ترك الباب مفتوحا لمثل هذا السيناريو في المستقبل.

وبعد المؤتمر، ذكرت معظم الدول المشاركة أنه ليس لديها خطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا للقتال ضد روسيا. 

وقال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورن، في اليوم التالي، إن وجود القوات الغربية في أوكرانيا قد يكون ضروريًا لتقديم أنواع معينة من المساعدة، على سبيل المثال، في عمليات إزالة الألغام وتدريب الجنود الأوكرانيين، لكن مثل هذا الوجود لن يمتد إلى قواتهم المباشرة والمشاركة في الصراع.

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