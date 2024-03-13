روسيا توجه رسالة تحذير شديدة إلى السويد بشأن انضمامها لحلف الناتو

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" ستشرك السويد بشكل متزايد في العمليات المناهضة لـ روسيا.

وأوضحت زاخاروفا في مؤتمر صحفي لها اليوم الأربعاء: "لا يمكن للسلطات السويدية إلا أن تدرك أن قوات حلف الناتو ستشرك الآن بشكل متزايد أراضي بلادها، التي انضمت مؤخرًا إلى حلف شمال الأطلسي، في أنشطة عسكرية موجهة ضد بلدنا، بما في ذلك الاستخبارات".

وأضافت: "كما قلنا مرارا، كل ما سيحدث على الأرض سيحظى أولا بتقييمنا الشامل، ثم على أساس هذا التقييم سنتخذ الإجراء الانتقامي والمتناسب، وكل هذا سيقرره الخبراء".

وأشارت المتحدث باسم الخارجية الروسية، إلى أنه منذ البداية كان واضحا تماما لموسكو أن تطلع السويد أن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي لن يؤدي إلا إلى "مزيد من التوتر في منطقة بحر البلطيق وتحويلها من منطقة تعاون وصداقة إلى منطقة المواجهة المحتملة".