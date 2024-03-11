السويد : روسيا تظل تهديدًا لأمن المنطقة وأوروبا

أكد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، أن الوضع الأمني في المنطقة لم يكن بهذه الخطورة منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف كريسترسون خلال مراسم رفع علم السويد في مقر حلف الناتو، أن السويد لديها قدرات عسكرية مميزة وستعمل على تعزيزها، لافتًا إلى أن روسيا ستظل تمثل تهديدا لأمن المنطقة وأوروبا.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، أكد اليوم الاثنين، أن السويد لطالما كانت شريكة للناتو والآن أصبحت حليفة.

وأضاف ستولتنبرج في كلمته اليوم الاثنين، أن أوكرانيا اقتربت أكثر من أي وقت مضى من عضوية الناتو، موضحًا أن انضمام السويد إلى الحلف يظهر "فشل" بوتين في تحقيق أهداف حرب أوكرانيا.

ولفت إلى أن الحلفاء يواصلون تقديم مساعدات جديدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا، بما في ذلك أكبر حزمة في السويد توفر الذخيرة والدفاع الجوي وزوارق الهجوم.