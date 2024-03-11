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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السويد ترفع علمها بمقر الأطلسي .. الناتو يكشف مفاجأة بشأن انضمام أوكرانيا للحلف

أمين عام حلف الناتو
أمين عام حلف الناتو

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم الاثنين، أن السويد لطالما كانت شريكة للناتو والآن أصبحت حليفة.

جاء ذلك خلال مراسم رفع علم السويد بمقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل بمناسبة انضمام السويد إلى الحلف، بحضور رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون.

وأضاف ستولتنبرج في كلمته اليوم الاثنين، أن أوكرانيا اقتربت أكثر من أي وقت مضى من عضوية الناتو، موضحًا أن انضمام السويد إلى الحلف يظهر "فشل" بوتين في تحقيق أهداف حرب أوكرانيا.

ولفت إلى أن الحلفاء يواصلون تقديم مساعدات جديدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا، بما في ذلك أكبر حزمة في السويد توفر الذخيرة والدفاع الجوي وزوارق الهجوم.

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