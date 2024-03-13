روسيا تحذر من تصعيد الصراع في أوكرانيا بسبب تصرفات الناتو المضللة

حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا،في بيان صدر مؤخراً، من أن الصراع في أوكرانيا يخاطر بالخروج عن نطاق السيطرة، وأرجعت التصعيد المحتمل إلى الإجراءات التي اتخذتها الدول الغربية.

وأعربت زاخاروفا في حديث لرويترز عن مخاوفها من أن تؤدي التطورات الجارية في المنطقة إلى عواقب وخيمة، مؤكدة أن الغرب يتأرجح "على حافة الهاوية" ويعرض الاستقرار العالمي للخطر من خلال نهجه تجاه أوكرانيا.

وسلطت زاخاروفا الضوء على احتمال توسع الصراع جغرافيا بسبب ما وصفته بالتصرفات المضللة من قبل بعض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو). وحثت القوى الغربية على التخلي عن فكرة هزيمة روسيا استراتيجيا، مؤكدة على ضرورة الحوار البناء وجهود وقف التصعيد.

وفي رسالة منفصلة عبر تطبيق تيليجرام، اتهمت زاخاروفا كييف بالانخراط في "أنشطة إرهابية" زعمت أنها تهدف إلى تقويض الانتخابات الروسية المقبلة.

وتأتي هذه الادعاءات وسط توترات متصاعدة بين روسيا وأوكرانيا، حيث تؤدي الاتهامات والاتهامات المضادة إلى تفاقم الوضع المضطرب.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة تلفزيونية، عن خطط لنشر قوات ومعدات على الحدود مع فنلندا، وهي خطوة تعزى إلى انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو. ويمثل هذا القرار تصعيدًا كبيرًا في المواقف العسكرية في المنطقة، مما يثير المخاوف بشأن احتمال حدوث المزيد من زعزعة الاستقرار والصراع.

وتسلط هذه التطورات الضوء على الوضع الهش في أوروبا الشرقية والتداعيات الجيوسياسية الأوسع للأزمة الأوكرانية. ومع تعثر الجهود الدبلوماسية وتصاعد الخطابات، يواجه المجتمع الدولي مهمة عاجلة تتمثل في إيجاد حلول سلمية لمنع المزيد من تدهور الوضع.