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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: زيارة ماكرون قريبا..وإذا لم يتحد الغرب لوقف روسيا فيجب مشاركة الناتو

صدى البلد

قال المستشار الدبلوماسي للرئيس الأوكراني، إيهور جوفكفا، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد لفولوديمير زيلينسكي، أن زيارته لأوكرانيا ستتم في المستقبل القريب.

وأضاف جوفكفا، في تصريح أوردتها وكالة أنباء "يوكراينفورم" اليوم، أنه "تم بالفعل تأكيد زيارة السيد ماكرون لأوكرانيا، وستكون هذه الزيارة مهمة"، موضحاً أنه سيتم خلالها التوقيع على عدة اتفاقيات بين البلدين.

وقال جوفكفا "لا نتحدث اليوم عن القوات المسلحة لفرنسا أو دول أخرى على الأراضي الأوكرانية لسبب واحد؛ فنحن بحاجة إلى قرار خاص بهذا الشأن وكل هذه الدول أعضاء في حلف شمال الأطلنطي". وشدد على أنه "إذا لم تتحد الدول الغربية الآن لوقف العملية الروسية؛ فسيتعين اتخاذ قرار جماعي بشأن مشاركة قوات الناتو في الحرب".

وفي 17 يناير، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن زيارته لأوكرانيا في فبراير ووعد بتسليم العشرات من الصواريخ بعيدة المدى إلى القوات المسلحة الأوكرانية. لكن تبين في 12 فبراير 2024 أن الزيارة تأجلت لأسباب أمنية.

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