أول تعليق لـ جيش الاحتلال على العقوبات الأمريكية ضد وحدة "نتساح يهودا"

نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، توافر معلومات لدى قادته عن العقوبات الأمريكية على وحدة "نتساح يهودا" العسكرية، وذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام أن واشنطن تعتزم اتخاذ مثل هذا القرار ضد الوحدة بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.

وأضاف جيش الاحتلال أن وحدة نتساح يهودا التابعة له وحدة قتالية نشطة وتعمل وفقا لمبادئ القانون الدولي، وفقا لوكالة رويترز.

وقال "بعد المنشورات حول فرض عقوبات على الوحدة، فإن جيش الدفاع الإسرائيلي لا علم له بهذا الأمر، وإذا تم اتخاذ قرار بهذا الشأن، سيتم مراجعته.. يعمل جيش الدفاع الإسرائيلي ويواصل العمل على التحقيق في أي واقعة غير عادية بأسلوب عملي ووفقا للقانون".