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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان يتفقد أعمال التشطيبات بأبراج المنطقة الشاطئية

صدى البلد

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أعمال التشطيبات بأبراج المنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، والتى تضم 15 برجا تم الانتهاء منها ويجرى تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية بها، بجانب تنفيذ 8 أبراج أخرى، كما تضم المنطقة الشاطئية، الممشى المطل على البحيرة الواقعة أمام الأبراج، إضافة إلى المنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم عددا من المحال، تم تشغيلها.


وتجول الوزير ومرافقوه، بكمبوند "مزارين"، بمدينة العلمين الجديدة، للوقوف على نسب الإنجاز بالمشروع الذى يتم تنفيذه على مساحة 707 أفدنة، على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات بإجمالي 7498 وحدة، موجهاً بضرورة المتابعة اليومية لسير الأعمال، وضغط معدلات التنفيذ، والالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ أعمال التشطيبات.

 

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