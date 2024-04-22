التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الاتحاد السكندري والإسماعيلي في الدوري

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة الاتحاد السكندري مع الإسماعيلي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذا التعادل وصل الاتحاد إلى النقطة 29 في المركز الرابع، بينما وصل الإسماعيلي للنقطة 19 في المركز الثالث عشر.

تقدم بواتينج للاتحاد السكندري في الدقيقة 21 من عمر المباراة ثم تعادل محمد بيومي للإسماعيلي في الدقيقة 39، واستمرت هذه النتيجة حتى نهاية المباراة.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: هشام صلاح، إسلام أبو سليمة ومصطفى إبراهيم وكريم الديب

الوسط: ناصر ناصر وعمر الوحش وعمرو صالح

الهجوم: مابولولو وبنجامين بواتينج وأحمد عادل مسي

وتواجد على دكة بدلاء الاتحاد كلا من، عمر صلاح ومحمود شبانة وسيف تقا وشريف رضا ومورو ساليفو وبلال السيد وعبد الغني محمد وأحمد عيد وميكالي أوبامي.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى : أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع : محمد بيومي - محمد نصر - محمد دسوقي - حمدي النقاز.

الوسط : حاتم سكر - هشام محمد - محمد مخلوف - عبد الرحمن مجدي .

الهجوم : أحمد الشيخ - نادر فرج.