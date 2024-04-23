أخبار الفن.. معلومات عن خطيبة محمد رجب بعد ظهورهما الأول.. و بدرية طلبة تحتفل بحنة ابنتها

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن محمد رجب و بدرية طلبة:



ظهر الفنان محمد رجب برفقة الفنانة دانا حلبي خلال حفل زفاف المخرج إسماعيل فاروق .



احتفلت الفنانة بدرية طلبة بحنة ابنتها، وسط أجواء عائلية بحضور أصدقاء العروسة .

تستعد الفنانة لينا شاماميان لإحياء حفل موسيقي عالمي على مسرح "الجيمنازيوم" التاريخي في برايس، مساء 5 مايو.

تحيي الفنانة أنغام حفلا غنائيا يوم ٢٥ أبريل الجاري ، بمناسبة احتفالات عيد تحرير سيناء.