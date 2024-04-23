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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. معلومات عن خطيبة محمد رجب بعد ظهورهما الأول.. و بدرية طلبة تحتفل بحنة ابنتها

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن محمد رجب و بدرية طلبة:

 

فنانة شهيرة.. معلومات عن خطيبة محمد رجب بعد ظهورهما الأول معا


ظهر الفنان محمد رجب برفقة الفنانة دانا حلبي خلال حفل زفاف المخرج إسماعيل فاروق .


بدرية طلبة تحتفل بحنة ابنتها وحفل الزفاف غدا .. صورة


احتفلت الفنانة بدرية طلبة بحنة ابنتها، وسط أجواء عائلية بحضور أصدقاء العروسة .


لينا شاماميان تغني لفيروز وأسمهان ووردة في حفل عالمي بباريس

تستعد الفنانة لينا شاماميان لإحياء حفل موسيقي عالمي على مسرح "الجيمنازيوم" التاريخي في برايس، مساء 5 مايو.


أنغام تحيي حفلا غنائيا في العاصمة الإدارية الجديدة بمناسبة تحرير سيناء

تحيي الفنانة أنغام  حفلا غنائيا يوم ٢٥ أبريل الجاري ، بمناسبة احتفالات عيد تحرير سيناء.

محمد رجب بدرية طلبة

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فنانة شهيرة.. معلومات عن خطيبة محمد رجب بعد ظهورهما الأول معا

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