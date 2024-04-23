بدرية طلبة تحتفل بحنة ابنتها وحفل الزفاف غدا .. صورة

احتفلت الفنانة بدرية طلبة بحنة ابنتها، وسط أجواء عائلية بحضور أصدقاء العروسة .

و من المنتظر ان يتم حفل الزفاف غدا الاربعاء في احدى الفنادق الكبري .



بدرية طلبة :

كشفت الفنانة بدرية طلبة عن رأيها فى الفنانة إنتصار ومشاركتها فى أكثر من عمل فنى بالسباق الرمضانى.

وقالت بدرية طلبة فى لقاء ببرنامج عرب وود : انتصار مش أول مرة تنجح وهي ممثلة عبقرية والجوائز الكتير اللي خدتها هي اللي بتقول كده، وأنا بقولها بحبك يا إنتو ودايمًا يا رب ناجحة ودايمًا بحقد عليكي في الأدوار اللي بتعمليها وبتاخدي عليها جوائز.

وهنأت الفنانة بدرية طلبة حمادة هلال بعيد ميلاده ، ونشرت صورة له من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام .

وكتبت بدرية طلبة على الصورة معلقة: “بمناسبة عيد ميلادك بقولك كل عيد وانت ناجح بمسلسلك اللي مكسر الدنيا وعقبال الجزء العاشر أخويا الغالي المحترم يا مداح ياطيب”.