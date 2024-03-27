بحقد عليكى.. بدرية طلبة توجه رسالة قوية للفنانة انتصار

كشفت الفنانة بدرية طلبة عن رأيها فى الفنانة إنتصار ومشاركتها فى أكثر من عمل فنى بالسباق الرمضانى.

وقالت بدرية طلبة فى لقاء ببرنامج عرب وود : انتصار مش أول مرة تنجح وهي ممثلة عبقرية والجوائز الكتير اللي خدتها هي اللي بتقول كده، وأنا بقولها بحبك يا إنتو ودايمًا يا رب ناجحة ودايمًا بحقد عليكي في الأدوار اللي بتعمليها وبتاخدي عليها جوائز.

وهنأت الفنانة بدرية طلبة حمادة هلال بعيد ميلاده ، ونشرت صورة له من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام .

وكتبت بدرية طلبة على الصورة معلقة: “بمناسبة عيد ميلادك بقولك كل عيد وانت ناجح بمسلسلك اللي مكسر الدنيا وعقبال الجزء العاشر أخويا الغالي المحترم يا مداح ياطيب”.

ويشارك للفنان حمادة هلال فى الماراثون الرمضاني الحالي بمسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي. تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.

وفى وقت لاحق ، قالت الفنانة بدرية طلبة إنها فى بداية مشوارها الفني شاركت أبرز النجوم فى أعمال فنية ، وكان أبرزهم الراحل سمير غانم.

وأضافت طلبة فى تصريحات تليفزيونية أن العمل مع الفنان الراحل سمير غانم كان متعة ، وكان يتفاعل دائما مع الجمهور ويستطيع أن يخرج من إطار الشخصية بسهولة ويشارك جمهور المسرح ويمازحهم ثم يعود للأداء التمثيلي مرة أخرى.

واستكملت حديثها: سمير غانم كان فنانا واعيا وفاهما، وعارف هو بيعمل ايه، كان بينزل الصالة يهزر مع الجمهور ويرجع يهزر معانا احنا كزملاء.

وعن استمتاعها بالعمل على المسرح مثل أيام سمير غانم، قالت بدرية طلبة إن الكثير يشبهها بالراحل سمير غانم لأنها تستطيع أن تخرج خارج إطار الشخصية أثناء التمثيل وتعود إليها مجددا بسهولة على المسرح ، لأنها تتعايش مع الجمهور وتطلق الإيفهات بشكل محترف.

وكان آخر أعمال بدرية طلبة هو فيلم الملكة ، من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس، وآخرين من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبد العزيز.

الفيلم تم تغيير اسمه من «كتف رباعي» إلى «الملكة»، ومن المقرر طرحه في الدول العربية خلال الأيام القليلة المقبلة.