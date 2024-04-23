أنغام تحيي حفلا غنائيا في العاصمة الإدارية الجديدة بمناسبة تحرير سيناء

تحيي الفنانة أنغام حفلا غنائيا يوم ٢٥ أبريل الجاري ، بمناسبة احتفالات عيد تحرير سيناء.

ومن المنتظر أن يقام الحفل بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وتقدم أنغام فيه باقة من أفضل أغانيها.

أنغام

طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنانة أنغام، تذاكر الحفل المرتقب يوم 5 مايو في مدينة دبي الإماراتية، للجمهور عبر الموقع الإلكتروني.

وتراوحت أسعار تذاكر حفل، أنغام بين: (275 درهما إماراتيا، 670 درهما إماراتيا، 970 درهما إماراتيا، 1470 درهما إماراتيا، 2500 درهم إماراتي).

أحدث أغاني أنغام

وأطلقت أنغام أغنية جديدة بعنوان " أكبر قلب" لدعم مرضى القلب من الأطفال ضمن حملة إعلانية خيرية لصالح مؤسسة مجدي يعقوب.

"أكبر قلب" لأنغام أغنية تملؤها البهجة والأمل للأطفال كلمات مصطفى حدوته ولحن إيهاب عبد الواحد وتوزيع طارق مدكور.

وتعد "أكبر قلب" ثاني حملة دعائية لأنغام خلال شهر رمضان بعد أغنية "الساعات الحلوة ما بتخلصش" التي يشاركها فيها الفنان محمد رمضان والتى تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد إطلاقها وتم تصويرها ضمن حملة إعلانية لاحدى شركات الإتصالات وضمت عدد من ضيوف الشرف منهم الكاتب أيمن بهجت قمر والملحن عزيز الشافعي بالإضافة إلى أسرتي النجمين حيث ظهر نجلا أنغام عمر وعبد الرحمن واشقاء محمد رمضان وزوجته والأبناء.