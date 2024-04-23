المركزي للإحصاء: 1409 عدد دور الكتب والمكتبات عام 2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للكتاب والذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو) في الثالث والعشرون من شهر ابريل من كل عام.

ويشار إلى أن أول احتفال لليوم العالمي للكتاب عقد عام 1995 وتم اختيار هذا التاريخ كونه يوافق ذكري وفاة عدد من الأدباء العالميين مثل وليم شكسبير.

يهدف اليوم العالمي للكتاب لإبراز مكانة المؤلفين وأهمية الكتب على الصعيد العالمي وتشجيع الناس عموما والشباب علي وجه الخصوص علي اكتشاف متعة القراءة واحترام الاسهامات الفريدة التي قدمها أدباء دفعوا بالتقدم الاجتماعي والثقافي للبشرية الي الامام ويتم الاحتفال به في أكثر من 100 دولة حول العالم.

وأقيم أول يوم عالمي للكتاب في المملكة المتحدة وايرلندا لتشجيع الشباب على اكتشاف متعة القراءة، وقد تفوقت مدينـــة ستراسبورغ الفرنسيـــة على عـــدد من المدن العالميــة الأخرى مثل عمان والرياض وهافانا وحسمت لقب " عاصمة الكتاب العالمية لعـــام 2024.

للعام السادس عشر على التوالي شارك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته ال 55 تحت رعــــاية الرئـيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتأكيدا على ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم وحتى اليوم انطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية وكانت مملكة النرويج ضيف شرف المعرض لهذا العام .



من أهم المؤشرات الإحصائية العالمية ما يلي:

* عدد الكتب التي يتم نشرها سنويا حول العالم من 500 ألف كتاب وحتى مليون كتاب

* عدد الكتب حول العالم حتى عام 2023 حوالي 130 مليون كتاب

* انتشر نوع جديد من الكتب خلال الآونة الأخيرة وهي الكتب الصوتية ووصل عددها حتى الان الي حوالي 4100 ألف كتاب صوتي.

* اجمالي عـدد المكتبات حــول العالم حوالي 2.8 مليون مكتبة بينهم 410 ألف مكتبة عامة وذلك حتى عام 2023

* أكثر الــدول قراءة في عــام 2023 هي دولـــة الهند بمعدل يصــل الي 10 ساعات يوميا تقريبا



ومن أهم المؤشرات الإحصائية المصرية ما يلي:

* بلغ عدد دور الكــتب والمكتبــات العـــامـة والمتخصصة ومكتبـــات الجامعــــات والمعــــاهد 1409مكتبة منهم (343 عامة , 417 متخصصة , 649جـامعية ومعاهــد) عـــام 2022 مقابل 1403 مكتبة (350عامة، 375متخصصة، 678جامعية ومعاهد) عام 2021 بنسبة زيادة 0.4٪.

* بلـغ عــدد المترددين (مطالعين/ مستعيرين) 4669 ألــف مـتردد عـــــام 2022مقابل 3897 ألف متردد (مطالعين / مستعيرين) عام 2021 بنسبة زيادة 19.8٪0

* احتلت المكتبات الجامعية والمعاهد النصيب الاكبر في عدد المطالعين / المستعيـرين 3.4 مليــون (مطالــع/ مسـتعير) يليها المكتبات العامة 805 ألف (مطالع / مستعير) لعام 2022.