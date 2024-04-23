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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح: نقل تبعية مراكز تعبئة التمور لإدارة الرقابة على محطات التعبئة

صدى البلد

قال محافظ مطروح خالد شعيب ، اليوم "الثلاثاء"، إن الهيئة القومية لسلامة الغذاء وافقت على الطلب المقدم من المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية لنقل تبعية محطات تعبئة التمور بالمحافظة إلى إدارة الرقابة على محطات التعبئة بدلا من إدارة الرقابة على المصانع لتشجيع المحطات على الاعتماد وذلك بالنسبة للمحطات التي تقتصر فيها على عمليات الغسيل والتجفيف والفرز والتعبئة ولا تتم فيها أي عمليات تصنيعية . 


ووجه المحافظ، الشكر للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية لدوره المهم للنهوض بقطاع التمور والعمل على زيادة القدرة التنافسية للتمور المصرية بالأسواق الخارجية مع تفعيل التعاون والتنسيق المستمر بين المجلس التصديرى والهيئة القومية لسلامة الغذاء لتسهيل كافة العقبات التي تواجه مصدري التمور مع الاهتمام بواحة سيوة باعتبارها من أهم تمركزات مناطق إنتاج وتصدير التمور في مصر.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للقاء الذي قام المجلس بتنظيمه خلال شهر أكتوبر مع أصحاب مصانع التمور بواحة سيوة عقب فعاليات مهرجان التمور المصرية بدورته السابعة، بحضور ممثلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك لتعريف العاملين بالقطاع على الأساسيات الخاصة بسلامة الغذاء بمحطات تعبئة التمور وتشجيعهم على التوافق مع الاشتراطات الخاصة بالهيئة العامة لسلامة الغذاء .

ودعا محافظ مطروح كافة محطات التمور الموجودة بالمحافظة والتي لم يسبق لها التقدم بطلب للهيئة للاعتماد بسرعة التقدم لتسجيل المحطات الخاصة بها بإدارة الرقابة على محطات التعبئة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمحطات التى سبق لها التقدم لإدارة المصانع سرعة تقديم طلب لتحويل الملف الخاص بها إلى إدارة الرقابة على المحطات، مشيرا إلى أنه من الموسم التصديرى القادم للتمور لن يسمح لأى محطة تمور بالتصدير إلا بعد التسجيل والاعتماد من الهيئة.

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