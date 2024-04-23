إسرائيل ترد على انتقادات إيران للاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات: هذه مجرد البداية

هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بشدة، وذلك بعد أن انتقد الأخير الاتحاد الأوروبي إثر زيادة العقوبات على إيران.

قال كاتس: هل تشتكي من قوة العقوبات وسرعتها؟ وكتب: "يجب أن تعتادوا على ذلك، هذه مجرد البداية".

أضاف أيضا أن "العالم الحر استيقظ ومصمم على إيقافكم وإيقاف الدكتاتورية الإيرانية القاتلة".

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يوم الثلاثاء إن العقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي على طهران في أعقاب هجومها على إسرائيل “مؤسفة” لأنها كانت تتصرف دفاعا عن النفس.

وقال أمير عبد اللهيان على موقع إكس للتواصل الاجتماعي “من المؤسف أن نرى الاتحاد الأوروبي يقرر سريعا تطبيق المزيد من القيود غير القانونية على إيران لمجرد أنها مارست حقها في الدفاع عن النفس في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتهور”.

وطالب وزير الخارجية الإيراني الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل بدلا من بلاده.