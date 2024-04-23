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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والصحة.. الإفراط في تناول المسكنات يسبب مشاكل صحية خطيرة.. عروس برازيلية تفارق الحياة ليلة العمر بطريقة غريبة.. مي عمر تستعرض أنوثتها في «الحكاية» مع عمرو أديب

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

أسباب خطيرة تؤدي للإصابة بالتهاب البنكرياس.. احذرها

 

يحدث التهاب البنكرياس بسبب نشاط في الجهاز المناعي، وهو ما يسبب تورما والشعور بالألم وتغيرات في كيفية أداء العضو أو الأنسجة ووظائفها.

 

برقم غير متوقع.. سعر فستان بوسي في حفل زفاف ابن محمد فؤاد

 

حضرت الفنانة بوسي في حفل زفاف عبد الرحمن "بندق" ابن النجم محمد فؤاد الذي، وقد ظهرت بإطلالة جذابة ولافتة للغاية.

 

بملابس صيفية جريئة.. ظهور لافت لـ طليقة تامر حسني

 

شاركت  بسمة بوسيل مصممة الأزياء المغربية وطليقة تآمر حسنى، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام صور برفقة أولادها.
 

احذر.. الإفراط في تناول المسكنات يسبب مشاكل صحية خطيرة

 

أغلب المسكنات تحتوي على الباراسيتامول، وبالرغم من أنه المسكن الأكثر أمانا، إلا أن استخدام المسكنات المفرط قد يتسبب في العديد من الأضرار.

 

ماتت في الفرح.. عروس برازيلية تفارق الحياة ليلة العمر بطريقة غريبة

 

تسببت عروس برازيلية في حالة حزن كبيرة على السوشيال ميديا، حتى وصلت قصتها للبلاد الشرقية.

 

في هذه الحالات طفلك أكثر عرضة لمتلازمة وفاة الرضع.. تعرفوا عليها

 

بسبب مشكلات يصاب بها الرضع في المخ قد يتعرض ل متلازمة موت الرضع المفاجئ، وذلك لأن المخ يتحكم في التنفس والاستيقاظ من النوم، وقد اكتشف الباحثون بعض الأشياء التي يمكن أن تجعل الرضع أكثر عرضة للخطر. 

 

يزداد في الصيف.. اكتشف أعراض فيروس غرب النيل

 

يعد فيروس غرب النيل من الأمراض التى يزداد انتشارها خلال فصل الصيف بسبب تزايد البعوض الذي ينقل العدوى وغالبا ما تكن الأعراض متوسطة الخطورة إلا فى حالات قليلة.

 

أسباب آلام الثدي عند النساء والفتيات وطرق العلاج

 

تعانى النساء من ألم الثدي بشكل دورى نتيجة التغيرات الهرمونية ولكن في بعض الأحيان يحدث الألم لأسباب أخرى ويكن مختلف في التوقيت أو طريقة الوجع وحينها يسمى ألم الثدي غير الدوري.

 

بفستان جذاب.. جينيفر لوبيز تخطف الأنظار بهذه الإطلالة في حفل الإتحاد الأسباني

 

نشرت الفنانة جينيفر لوبيز صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، خلال تكريمها في حفل الإتحاد الأسباني، وقد ظهرت بإطلالة كلاسيكية ساحرة.

 

بجمبسوت أبيض.. مي عمر تستعرض أنوثتها في «الحكاية» مع عمرو أديب|شاهد

 

شاركت الفنانة مي عمر صورًا لها، وذلك من خلال استضافتها في برنامج الحكاية الذي يُقدّمه الإعلامي عمرو أديب، وقد ظهرت بإطلالة ناعمة وساحرة.

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