رغم إصابته بالصليبي.. احتفال خاص بـ «محمد شكري» في الأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة تفاصيل بشأن لاعب سيراميكا كليوباترا محمد شكري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب “شبانة”: احتفال خاص بمحمد شكرى فى الأهلى رغم الصليبي .

وأثبتت الأشعة إصابة محمد شكري لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، بقطع في الرباط الصليبي، بعد تعرّضه لها خلال مباراة الفريق ضد المصري البورسعيدي، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويخضع محمد شكري خلال أيام لعملية جراحية تمهيداً لبدء البرنامج التأهيلي والعودة إلى الملاعب في أقرب وقت.

وكان “شكري” ضمن صفقات الأهلي المُنتظرة في الميركاتو القادم لرغبة القلعة الحمراء في عودة اللاعب لصفوف الفريق لتدعيم مركز الظهير الأيسر إلا أن إصابة اللاعب أربكت حسابات الأهلي مما سيؤدي للبحث عن لاعب آخر لتدعيم هذا المركز.