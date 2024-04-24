السيسي يلتقط صورة تذكارية مع الحضور بحفل افتتاح البطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية

التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورة تذكارية مع الحضور، لمقر حفل افتتاح البطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية، بالعاصمة الإدارية.

وانهى نادى الفروسية استعداداته لإقامة فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتقام فعاليات البطولة بنادي القوات المسلحة للفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من الرابع والعشرين وحتى السابع والعشرين من أبريل الجاري، وذلك بالتزامن مع احتفالات البلاد بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء.