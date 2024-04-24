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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غادة إبراهيم: مشكلتي في حياتي صراحتي ومبعرفش أتعامل مع حد مش بحبه

الفنانة غادة إبراهيم
الفنانة غادة إبراهيم

أكدت الفنانة غادة إبراهيم، أن “أغلب الناس اللي حواليا مش كويسين، ولذلك مشكلتي في حياتي هي صراحتي، ومبعرفش أتعامل مع حد مش حاباه”

وقالت غادة إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أنه “أنا مش ذكية اجتماعيا بالقدر الكافي، وفيه ناس عندها القدرة انها تتلون وتعيش بوشين”

 

وتابعت الفنانة غادة إبراهيم، أن كل الكلام اللي وصل لدينا على لساني كذب، و قولت لدينا اعرفي الحقيقة قبل ما تزعلي مني، حتى أن دينا مرت بأزمة نفسية كبيرة جدا وبسببها ارتدت الحجاب".

الفنانة غادة إبراهيم برنامج “تفاصيل نهال طايل دينا الحجاب

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