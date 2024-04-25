محافظ شمال سيناء: الانتهاء من صرف التعويضات لأهالي الشيخ زويد بنسبة 85%

قال محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن المرحلة الثانية لمدينة رفح الجديدة بها 276 عمارة سكنية، حيث سيتم الإعلان عن 3 مشاريع عملاقة وسيتم تدشينهم في 25 أبريل.



وأوضح أنه سيتم تسليم الدفعة الأولى من الوحدات السكنية لمدينة رفح الجديدة، كما سيتم تسليم المرحلة الثانية من التجمعات التنموية الزراعية في وسط سيناء.



واسترسل: سيتم الإعلان عن تسليم 200 وحدة سكنية للصيادين في مدينة بئر العبد، متابعا: الدولة تهتم بتنفيذ مشروعات تنموية في وسط سيناء.



ولفت إلى أنه تم الانتهاء من صرف التعويضات لأهالي الشيخ زويد بنسبة 85 %،كما سيتم العمل في المنطقة الشمالية من خلال تجمعات تنموية جديد، وسيتم البدء في صرف التعويضات لأهالي رفح بعد الاحتفال بعيد تحرير سيناء 25 أبريل.



وأضاف المنطقة العازلة تضم أكثر من نصف رفح وتم الانتهاء من تشطيبها لبدء صرف التعويضات، وسيتم صرف تعويضات لأهالي مدينة العريش بنسبة 95 % في المناطق.



