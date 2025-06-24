إطلاق التشغيل التجريبي لمعهد تشنج خه – مصر للتحكم في إشارات السكك الحديدية

بدأ التشغيل التجريبي لمعهد تشنج خه – مصر للتحكم الذكي في إشارات السكك الحديدية، بالتعاون بين المعهد العالي لتكنولوجيا النقل وشركة "أفيك إنترناشيونال" الصينية، ومعهد نانجينغ لعلوم السكك الحديدية، في إطار جهود وزارة النقل لتحديث التعليم الفني ونقل الخبرات العالمية.

وجّه الفريق مهندس كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل – باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتطوير التعليم والتدريب في قطاع السكك الحديدية، حيث يشكل المعهد الجديد أحد ثمار التعاون بين الجانب المصري والصيني لتأهيل كوادر قادرة على تشغيل منظومات الجر الكهربائي الحديثة.

يتيح المعهد برنامجًا دراسيًا مشتركًا بين مصر والصين، يقضي بدراسة الطالب ثلاثة فصول دراسية في مصر، وثلاثة فصول بمعهد نانجينغ، ثم العودة لمصر لاستكمال السنة النهائية، ما يمنحه شهادة بكالوريوس من مصر ودبلومًا تكنولوجيًا معتمدًا من الصين.

وتعمل إدارة المعهد العالي لتكنولوجيا النقل منذ عام 2020 على تطوير المناهج والمعامل التدريبية، وتدريب كوادر أكاديمية مصرية، بالتعاون مع شركاء صينيين من بينهم معهد كوانجو، لدعم المهارات التقنية في مجال القطار الكهربائي الخفيف.

وتسعى وزارة النقل إلى تطوير منظومة السكك الحديدية من خلال تحديث البنية التحتية، وتوطين التكنولوجيا، وتأهيل الكوادر البشرية، بالشراكة مع كبرى الشركات والمعاهد الدولية، ضمن خطة شاملة لتحسين خدمات النقل الجماعي في مصر.