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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

في ذكرى التحرير 42.. أنفاق قناة السويس هدية الرئيس التي أعادت الحياة لسيناء

أنفاق قناة السويس
أنفاق قناة السويس

حرصت القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ربط سيناء بدلتا النيل وإنهاء المعاناة شبة اليومية التي يعيشها مئات الآلاف من المواطنين، بإنشاء أنفاق وكبارى عائمة لتسهيل حركة المواطنين والبضائع، والقضاء على مشكلة الزحام والتكدس بسبب المعديات، وتيسير تداول البضائع وحركة انتقالها بين شرق وغرب مدن القناة.

في هذا التقرير، نتناول جهود القيادة السياسية لتنمية سيناء، وأبرزها إنشاء أنفاق قناة السويس.

عدد أنفاق قناة السويس

أنفاق قناة السويس البالغ عددها 5 أنفاق، تتمثل فى نفقى الإسماعيلية والتى تصل إلى سيناء ذهابا وإيابا فى مدة زمنية تتراوح من 15-20 دقيقة، و نفقى بورسعيد والتى تربط غرب مدن القناة بشرقها لتسهيل حركة التجارة فى منطقة إقليم قناة السويس، هذا بجانب نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس.

ويعد مشروع إنشاء أنفاق قناة السويس، أكبر مشروع أنفاق فى تاريخ مصر والشرق الأوسط، تم بسواعد مصرية، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذه فى وقت قياسى.

كما تعتبر أنفاق قناة السويس هى الأضخم فى تاريخ مصر وعلى مستوى الشرق الأوسط من حيث الأطوال والأقطار وحجم الأعمال، والخطة الزمنية القياسية للتنفيذ من خلال دراسات علمية دقيقة وأعمال تمت بسواعد وخبرة مصرية 100%، ليضرب أكبر الأمثلة على قدرة المواطن المصرى على هزيمة التحدى، ففى الوقت الذى أكدت الشركات الأجنبية أنها تحتاج 12 عاما للانتهاء من إنشاء 4 أنفاق، انتهت الشركة المصرية من 5 أنفاق فى نصف المدة فى 6 سنوات فقط.

أهم 10 معلومات عن أنفاق قناة السويس الجديدة:

1.  تربط أنفاق قناة السويس الجديدة شرق الإسماعيلية بغربها والعكس.

2.  تستغرق مدة العبور بالأنفاق الجديدة ما بين 10 دقيقة.
3.  السرعة داخل الأنفاق 60 كيلو مترًا تحت رقابة الرادار و يتضمن النفقان حارتين للسيارات في كل اتجاه.

4.  يبلغ طول أنفاق قناة السويس 5820 متراً وتمر أسفل سطح الأرض والمجرى الملاحى لقناة السويس بعمقى 70 و53 مترًا.

5.  توجد غرف طوارئ بطول النفق بمعدل كل 250 مترًا، ويوجد بكل غرفة طوارئ سلم للأفراد يصل إلى أسفل النفق، كما يوجد بكل نفق ممرات للطوارئ وصدادات خرسانية بجانبي.
6.  تم ربط نفقي قناة السويس بمجموعة من الممرات العرضية المتكررة كل 500 متر من طول النفق، والتى تستخدم في عمليات إخلاء الأفراد في حالات الطوارئ، لزيادة معدل الأمان.
7.  جرى إنشاء وحفر وبناء وتشطيب أنفاق قناة السويس بأيادٍ مصرية، بتكلفة نحو 12 مليار جنيه، وشيدها 2500 مهندس وفنى وعامل مصري بداية في يوليو 2016 حتى 2019، وتعد الأكبر على الإطلاق على الصعيدين المحلي والقاري، وتنقل سيناء لأفاق رحبة اقتصاديًا واجتماعيًا.
8.  تبدأ رحلة العبور عبر الأنفاق من الإسماعيلية إلى سيناء من المنطقة الأمنية خارج النفق والتى تحتوى على 10 نقاط تفتيش بكل اتجاه بإجمالى 20 نقطة فى الاتجاهين من وإلى سيناء، حيث يتم بها إجراءات التفتيش لكل سيارة باستخدام أحدث أجهزة الأشعة والكلاب البوليسية.
9.  خصصت إدارة أنفاق قناة السويس 4 نقاط في كل اتجاه لتفتيش السيارات الملاكي و6  نقاط لتفتيش النقل الثقيل والأتوبيسات، وبعد انتهاء تفتيش السيارة تذهب إلى بوابة دفع الرسوم "الكارتة"، والتي تبعد نحو 2 كيلو ونصف عن جسم النفق، حتى لا يحدث زحام أو تكدس أمام مدخل النفق، وتحتوى منطقة دفع الرسوم والتفتيش على ساحات للانتظار ومسجد ومنطقة خدمات للسيارات.
10.  نفذتها 4 شركات مصرية، واستطاعت الانتهاء من الأنفاق خلال 3 سنوات بالرغم من تحديد دراسات الجدوى 5 سنوات.

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الاسماعيلية الرئيس عبد الفتاح السيسي تسهيل حركة المواطنين انفاق قناه السويس سيناء ذكرى تحرير سيناء

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