انتشار الديدان داخله.. تحرك برلماني عاجل بسبب مخاطر منتج غذائي على الأطفال

تقدّمت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ بطلب مناقشة بشأن مخاطر منتج غذائي على صحة الأطفال، وتأثيره على أجهزة الجسم.

وقالت النائبة ريهام عفيفي فى طلبها: فى الآونة الأخيره انتشر فيديو صادم عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مخاطر تناول المنتج الغذائي واحتوائه على ديدان تم الكشف عنها عبر "المجهر" الميكروسكوب، مما يوضح خطورة تناول هذا المنتج سواء للصغار أو الكبار.

وأشارت النائبة ريهام عفيفي، فى طلب المناقشة الذى ستتقدم به لرئيس مجلس الشيوخ ووزيري الصحة والتموين وهيئة سلامة الغذاء الأسبوع المقبل، بالتزامن مع انعقاد الجلسات البرلمانية إلي أن بعض الأمهات يعتمدن على هذا المنتج كونه منتجًا غذائيًا متكاملاً، رغم المخاطر التى نبهنا لها من قبل وتسببه فى العديد من المشكلات الصحية للأطفال، خاصة فى السن المبكرة ومن أبرزها السمنة المفرطة بسبب الدهون المُشبعة.

وقالت النائبة ريهام عفيفي: إن بعض الدراسات تشير إلى أن توابل المنتج قد تؤدى إلي التسمّم فى الدم والدماغ وهذه الأبحاث منشورة فى كثير من المجلات العلمية في العالم .

وأوضحت النائبة ريهام عفيفي أهمية وجود التوعية بمخاطر تناول الأطفال للمنتج لاسيما فى ظل انتشار أكشاك وعربات طعام لبيعه أمام المدارس الحكومية والخاصة وكذلك داخل الأندية، وحرص كثير من الأطفال على شرائه عقب الانتهاء من امتحانات نهاية العام .

وشدّدت النائبة ريهام عفيفي على ضرورة عقد اجتماع طارئ للجنة الصحة بمجلس الشيوخ لتوضيح إجراءات المتابعة والرقابة من الجهات المعنية على المنتجات مجهولة المصدر التى يتم بيعها للأطفال بالمدارس.