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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب: سيناء ميراث الأجداد تبدد على رمالها مطامع الحالمين

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار عضو مجلس الشيوخ

توجه النائب الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار عضو مجلس الشيوخ، بخالص التقدير والامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على كلمته الرنانة بمناسبة الاحتفال بالذكري الـ"٤٢" لتحرير سيناء التي عبرت عن مشاعر كل مصري وفي قلب كل مواطن على هذه الأرض الطاهرة.

وقال "خليل" في بيان صحفي، إنّ كلمات الرئيس تُجسّد معاني البطولة والفداء والتضحية التي بذلها شعب مصر العظيم وجنوده البواسل من أجل تحرير سيناء، تلك البقعة الغالية من أرضنا المقدسة.

وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار، أنّ سيناء ستظل رمزاً خالداً لصمود وقوة الشعب المصري، وستبقى شاهدة على عزيمتنا وإصرارنا على حماية وطننا من أيّ عدوانٍ أو تهديد؛ وهنا نؤيد بكل قوة الموقف المصرى وجنبا إلي جنب مع القيادة السياسية ومؤسسات الدولة لاتخاذ كافة المواقف والإجراءات التي من شأنها الحفاظ علي الأمن القومي المصري.

وأضاف "خليل"، أن الموقف المصرى الواضح منذ اللحظة الأولى، يرفض تماماً تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو إلى أى مكان آخر، حفاظاً على القضية الفلسطينية من التصفية وحماية لأمن مصر القومى، وهنا نؤكد بأنه ستظل سيناء الصخرة الصلده التي يتبدد علي رمالها مطامع الحالمين احتلال أو استيطانا أو تهجيرا، لأن أرض الفيروز ميراث أجداد الأجداد وأمانة يحملها المصريون في قلوبهم ومرويه بدماء شهدائنا.

واستطرد: " نثمّن الجهود المبذولة لتنمية سيناء وتعميرها، وتحويلها إلى واحةٍ للخير والازدهار، إنّنا على ثقةٍ بأنّ مصر ستظلّ في أمانٍ ورفعةٍ وتقدمٍ بفضل قيادة الرئيس الحكيمة، وبفضل وعي شعبها وإدراكه لمسؤولياته الوطنية".

وختاماً، نُحيّي أرواح شهداء مصر الأبرار الذين ضحّوا بحياتهم من أجل تحرير سيناء، ونُؤكّد على أنّ تضحياتهم ستظلّ خالدةً في ذاكرة الوطن.

الرئيس عبد الفتاح السيسي تحرير سيناء التضحية الشعب المصري الامن القومى المصرى

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