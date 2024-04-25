وزير الصناعة الإيطالي: دور مصر محوري في العلاقات بين أوروبا وأفريقيا والعالم العربي

قال وزير الأعمال والصناعة الإيطالي أدولفو أوروسو، إنّه يزور مصر حاليا بعد زيارة رئيسة الحكومة الإيطالية مع قادة أوروبيين آخرين لتوضيح الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر والتي توليها إيطاليا أهمية كبيرة.

وأضاف "أوروسو"، في حواره مع الإعلامية ليندا عبد اللطيف، على قناة "القاهرة الإخبارية": "أردنا خلق جسر جغرافي وسياسي واقتصادي بين أفريقيا وأوروبا، وبالنسبة إلى أوروبا اليوم، فإن مصر لها دور محوري في العلاقات بين أوروبا وأفريقيا والعالم العربي".

وتابع وزير الصناعة الإيطالي: "الشركات الإيطالية الموجودة في مصر تعمل بمجالات كثيرة مثل شركة إيني والشركات التي تعمل في مجالات البنية التحتية والغذاء ونحن الآن نركز على القطاعات المتجددة مثل قطاع الطاقة والمدن الصناعية مثل الجلود والرخام والأثاث، بالإضافة إلى استخراج الغاز الطبيعي والمواد الأولية الحرجة الضرورية للتكنولوجيا الخضراء والمرقمنة، وبالتالي للتنمية لأوروبا، ونولي اهتماما كبيرا بالمناطق الصناعية في مصر مثل منطقة الجلود ومنطقة الرخام، كما نهتم بالموارد المائية المهمة للزراعة في مصر".