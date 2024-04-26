مصر تتقدم بطلب استضافة بطولة العالم للكونغ فو للشباب 2028

تقدم شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو بطلب إلى الاتحاد الدولي للعبة لاستضافة مصر بطولة العالم للشباب في نسختها الحادية عشر التي تقام في عام 2028.

وجاء ذلك خلال حضور شريف مصطفى، اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو المقام في الصين، حيث لاقي طلب استضافة البطولة استحسان جميع الحضور نظرا لما تمتلكه مصر من سمعة رياضية عالمية في تنظيم كافة الأحداث الرياضية.

مصر تتقدم بطلب استضافة بطولة العالم للكونغ فو

ومن المقرر أن تقام النسخة التاسعة من بطولة العالم للشباب للعام الجاري 2024 في بروناي على أن تقام النسخة التالية لبطولة العالم للشباب في نسختها العاشرة في عام 2026 بدولة الصين والتي تعد مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب التي تقام في داكار.

ملف كامل يخص استضافة مصر

وكشف رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو أنه سيتم تجهيز ملف كامل يخص استضافة مصر بطولة العالم للشباب للكونغ فو في عام 2028 من خلال الحصول على الموافقات اللازمة وتحديد أماكن إقامة المنافسات والفنادق التي تستقبل ضيوف مصر من كافة دول العالم التي تشارك في ذلك الحدث الدولي الهام.

واختتم شريف مصطفى قائلا: إن التوجه العام للدولة المصرية يتمثل في استضافة كافة الأحداث الرياضية العالمية وذلك بدعم من جانب القيادة السياسية التي تولى الملف الرياضي اهتماما شديدا مما كان له بالغ الأثر في تحقيق العديد من النجاحات الرياضية وسط اهتمام بلغ من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على توفير المناخ اللازم لكافة الاتحادات الرياضية حتى تصل إلى منصات التتويج وهو ما يتحقق بالفعل على أرض الواقع.