200 جنيه للمشاركة بالبطولة.. تفاصيل وفاة لاعب كونغ فو داخل صالة ألعاب شعبية

كشف محمد عبداللطيف عم عبدالرحمن أسامة لاعب الكونغ فو المتوفي، تفاصيل وفاة ابن أخيه داخل حلبة صالة ألعاب شعبية في محافظة بني سويف.

وقال "عبداللطيف"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور"، إن الشاب البالغ من العمر 19 سنة حصل على تعليم متوسط، واتجه للرياضة والعمل، وسقط ضحية من ضحايا الصالات المنتشرة في كل أنحاء مصر دون علم أو تراخيص.

وأضاف: "الكابتن طلب منه أن ينافس في بطولة بعد تدريب اقتربت مدته 4 أشهر، ففرح كثيرا بذلك، وبخاصة أن المدرب وعد اللاعبين بأن البطولة ستنظم في مركز شباب المدينة، وهو مركز معروف".

وتابع: "فوجئنا بان البطولة جرى تنظيمها في صالة خاصة مملوكة للمدرب صاحب الصالة، واتصل بي شقيقي وقال لي إن المدرب اتصل به وقال له إن عبدالرحمن سقط على الأرض ولا يستطيع تحريك يديه وقدميه".

وواصل: "جريت على الصالة، لقيته اتنقل من مكان الإصابة للغرفة بتاعة المدرب على السرير، اتشال على كتف زميله ودخله جوه، واتضح أن الإصابة عبارة عن كسر في الفقرة العنقية أدت إلى شلل رباعي، والصالة لم تتخذ أي إجراءات، فلم تتعامل مع مسعف أو تتصل بإسعاف، كما أن اتحاد الكونغ فو أبلغنا بأنه لا يعلم شيئا عن هذه البطولة، حيث دفع كل مشترك 200 جنيه للعب البطولة، وحررنا محضرا بالواقعة".