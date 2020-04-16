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فن

فى عيد ميلاد يوسف منصور.. سر معاناة ملك الكونج فو مع السرطان

الخميس 16/أبريل/2020 - 08:25 ص
يوسف منصور
يوسف منصور
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أحمد إبراهيم
يحتفل اليوم الفنان يوسف منصور بعيد ميلاده، والذى احترف رياضة "الكونغ فو" في الصين وأمريكا، ويعتبر هو أحد رواد أفلام القتال والأكشن خلال التسعينيات، واشتهر في معظم أفلامه بلقب "منصور".

كانت بدايته الفنية حينما عرض عليه المخرج إبراهيم عفيفي المشاركة في الفيلم السينمائي "العجوز والبلطجي" عام 1989، وقدم في الفيلم شخصية "حسن"، والفيلم من بطولة "كمال الشناوي، صلاح قابيل، مديحة كامل" ومن تأليف ماجدة خير الله وإخراج إبراهيم عفيفي.

وفي عام 1990، قدم يوسف منصور مسرحية "سوق الحلاوة"، بطولة الفنانة نيللي وعبد المنعم مدبولي، ومن تأليف أحمد هيكل وإخراج السيد راضي، ثم انطلق بعدها في فيلم "قبضة الهلالي"، بدور صابر الهلالي.

وفي عام 2006 قال يوسف منصور إنه أصيب بتهتك فى الأعصاب والمفاصل، بسبب كثرة تدريبات الكونغ فو، التي كان يقوم بها، وإصابته بمرض السرطان، الذى كان سببا فى ابتعاده عن التمثيل.

وقال منصور، في أثناء لقائه خلال برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع علي قناة "دي إم سي": "فترة علاجه كانت في ألمانيا، والأطباء كانوا يأخذون عينة من الدم ويفصلون كرات الدم البيضاء عن الحمراء، لتدخل معمل خلايا مثل إجراء التطعيم، ثم يوضع المريض تحت جهازين وعن طريق المغناطيس يتم قتل الخلايا".
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