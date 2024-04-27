عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

«بيت الزكاة» يستقبل تبرعات أردنية بـ 12 شاحنة ضمن حملة إغاثة غزة

صدى البلد

استقبل «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وفدًا شعبيًّا من المملكة الأردنية الهاشمية، برئاسة الأستاذ الدكتور زايد حماد غيث، رئيس جمعية الكتاب والسنة وباحث في العمل الخيري والإنساني والتنموي، لتسلُّم الدفعة الثانية من التبرعات الإغاثية المقدمة من الشعب الأردني لأهلنا في قطاع غزة، وذلك ضمن القافلة السابعة للحملة العالمية «أغيثوا غزة»، التي أطلقها  الإمام الأكبر شيخ الأزهر عقب العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم السبت الموافق 27 من أبريل 2024م، أن الوفد الأردني  قدم مساعدات بـ12 شاحنة عملاقة ضمن الحملة العالمية «أغيثوا غزة» محملة بمواد غذائية ودقيق ومياه؛ ستكون ضمن القافلة السابعة التي ستنطلق إلى قطاع غزة خلال أيام.

من جانبه؛ قال الأستاذ الدكتور/ زايد حماد غيث: إن أبناء الشعب الأردني لديهم ثقة كبيرة في فضيلة الإمام الأكبر شيخ الازهر و«بيت الزكاة والصدقات»، الذي تمكن من إدخال آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة.

أكد رئيس جمعية الكتاب والسنة الأردنية، على ضرورة استمرار التعاون المثمر مع «بيت الزكاة والصدقات» لترسيخ متانة العلاقات المصرية- الأردنية والأخوة بين الشعبين، مشيرًا إلى الاستمرار في المشاركة في الحملة العالمية لإغاثة غزة، التي وجَّه بها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر؛ وحتى انتهاء العدوان الإسرائيلي الوحشي على أهلنا المستضعفين هناك.

يذكر أن «بيت الزكاة والصدقات» خصَّص طُرقًا للتبرع لإغاثة غزة عبر الموقع الإلكتروني  https://bit.ly/3M0TWVM أو عن طريق طلب مندوب بالاتصال بالخط الساخن 15111، أو عن طريق الـ InstaPay، أو حسابات البيت بجميع البنوك المصرية، وذلك لأستمرار البيت في إغاثة غزة، والمشاركة في إعادة الإعمار بإذن الله.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر يوجه رسالة لـ لاعب الأهلي محمد عبد المنعم

بسبب الغضب غير المبرر..تحقيق عاجل مع نجم الأهلي| تفاصيل

هل تصل عاصفة الأقصر للقاهرة؟|الأرصاد تفجر مفاجأة وتعلن عن سيول بهذه المناطق

"الأحمر" في النهائي الخامس| كاف يحسم الجدل حول إلغاء هدف مازيمبي أمام الأهلي.. تفاصيل

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد موجة تراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة إلى لاعب الأهلي أكرم توفيق حول لقاء مازيمبي

إبراهيم سعيد: هذا اللاعب صنع الفارق وكان مؤثرا مع الأهلي أمام مازيمبي

الفراخ رخصت 50 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن والبيض يتراجع

ترشيحاتنا

بالأسماء.. ميدو يكشف مسددي غرامات الزمالك واحدهم مفاجأة

بعد حملات مقاطعة الأسماك.. هل تنخفض اللحوم ؟|إليك الأسعار بمنافذ الزراعة

بقوة 6.5 درجات.. زلزال يضرب سواحل اليابان

رؤساء المجالس والبرلمانات العربية يعقدون اجتماعا تشاوريا مغلقا بالجامعة العربية

لقطات لاستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي عناصر حزب الله في جنوب لبنان

بعد الفوز على مازيمبي.. اعرف موعد مباراة الأهلي المقبلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوة تحمي طفلك من خطر متلازمة موت الرضع.. إتبعيها في أول 6 شهور

صحية ولذيذة.. طريقة عمل سلطة البروكلي

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لجفاف العين من غيرهم.. فهل أنت منهم؟

عمرها 86 عامًا.. شاهد أغرب سيارة بوجاتي معروضة في مزاد

فيديو

بعد أشهر من وفاة والدتها.. لطيفة تحيي حفل زفاف بحضور يسرا

زلازل قادمة اليومين المقبلين.. تحذير مرعب من المنجّم الهولندي

قبلت أكون زوجة ثانية.. صابرين تتحدث عن طلاقها للمرة الأولى

ظهرت بعد غياب طويل.. سبب اعتزال شيماء سعيد الفن وارتداء الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ