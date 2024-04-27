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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصريحات نارية من عمر جابر قبل مواجهة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية

عمر جابر
عمر جابر

يرى عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مباراة دريمز الغاني، المقرر لها غدا الأحد، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، ستكون قوية من الفريقين.

وأضاف اللاعب، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نتيجة مباراة الذهاب لن تساعدنا، ونريد إظهار قدرتنا أننا فريق قادر على التأهل، وأتوقع قدرة الزمالك على حسم المباراة والتأهل للنهائي".

وأوضح عمر جابر، أن "هناك حالة تركيز لدى الجميع، والمباراة في أيدي اللاعبين، ومن الممكن أن تكون المباراة صعبة أو قد تكون سهلة، والأمر يتعلق بالتركيز في اللقاء وتنفيذ تعليمات المدير الفني".

وأضاف: "سنتعامل مع الطقس الحار؛ لأن الفريق يمتلك لاعبين كبار، ومروا بظروف مشابهة من قبل، واستطعنا التأهل، واسم الزمالك كبير، ولدينا جماهير في إفريقيا، وجماهير قادمة من مصر لمساندة الفريق".

وشدد عمر جابر على أن "مباراة الغد 90 دقيقة، والفوز سيمنحنا بطاقة التأهل إلى النهائي، وكنا نتمنى تحقيق نتيجة أفضل في مباراة الذهاب، ولكن أمامنا فرصة للتعويض غدا، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل التأهل للنهائي وحصد اللقب".

واختتم اللاعب تصريحاته، قائلاً: “معظم اللاعبين في الزمالك يعلمون الأجواء في إفريقيا، على مستوى الملاعب، أو الرطوبة، ودرجات الحرارة، وفي مصر بدأت درجة الحرارة في الارتفاع، ونحاول أن نعتاد على الأجواء قبل اللقاء، ولن نشتكي من أي ظروف، وهدفنا الأول تقديم مباراة جيدة والتأهل للنهائي”.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد  - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط  الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

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تصريحات نارية من عمر جابر قبل مواجهة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية


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