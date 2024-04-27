مش مسرطن .. شعبة الخضروات والفاكهة: البطيخ آمن ولا يشكل قلقا على المصريين

في الوقت الذي يشهد فيه المستهلكون في مصر وفي جميع أنحاء العالم توجهًا متزايدًا نحو تناول الأطعمة الصحية والمأمونة، تثير الأخبار والشائعات حول سلامة الأطعمة بشكل عام، والبطيخ بشكل خاص، قلقًا لدى الجمهور.

وقالت شعبة الخضراوات والفاكهة في الغرفة التجارية بالقاهرة في تصريحات لها اليوم ،إنه لأجل توضيح الأمور وتزويد المستهلكين بالمعلومات الدقيقة، نركز هنا على سلامة البطيخ وأسعاره في الأسواق المصرية.

البطيخ آمن

أكدت الشعبة ، أن البطيخ المتوفر في الأسواق المصرية آمن للاستهلاك ، مؤكدة أنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامته، بما يتوافق مع المواصفات المحددة والمعايير الصحية.

أشارت الشعبة إلى أن أسعار البطيخ تتباين بحسب فترة الموسم، حيث تكون مرتفعة في بداية الموسم وتنخفض تدريجيًا مع زيادة العرض. وتتراوح أسعار البطيخ بين 70 و120 جنيهًا حسب وزن البطيخة.

وفيما يتعلق بالشائعات حول وجود بطيخ مسرطن في الأسواق، فقد نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء هذه الأخبار جملة وتفصيلًا، مؤكدًا سلامة جميع المنتجات الزراعية المتداولة بما في ذلك البطيخ، وخلوها من أي متبقيات للمبيدات أو الكيماويات.

توعية المستهلكين

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على أهمية استقاء المعلومات من مصادر رسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الصحيحة. يُشجع المستهلكون على ممارسة عادات تسوق صحية والحصول على الفواكه والخضروات من مصادر موثوقة ومعتمدة.

بهذا، يتم تطمين الجمهور على سلامة البطيخ المتاح في الأسواق المصرية وضرورة اتباع المعايير الصحية والحصول على المعلومات من مصادر موثوقة.

وفي ظل الاهتمام المتزايد بالتغذية الصحية، يعتبر البطيخ خيارًا صحيًا ولذيذًا لإضفاء النكهة الطازجة على الطعام في فصل الصيف.



