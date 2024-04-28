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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لميس الحديدى: نعمت شفيق تواجه مصيرا صعبا .. واللوبي اليهودي والمجتمع العربي"غاضبين"

لميس الحديدى
لميس الحديدى

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على ما تواجهه رئيسة جامعة كولومبيا الأميركية من ضغوط جديدة، إذ وجهت لجنة الإشراف بالجامعة انتقادات حادة لإدارتها بسبب قمع احتجاجات داعمة للفلسطينيين في الجامعة، قائلة : "أحيانا الإمساك بالعصا من المنتصف بيكون حل فاشل لا يعمل، مش بيشتغل".


وأضافت عبر برنامجها برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة  ON:" في بعض الأحيان اللجوء لورقة الإمساك بالعصا من المنتصف لا يكون مرضيا لا لليمين ولا لليسار وفي النهاية المواقف هي التي يتحملها الفرد أو الشخص خاصة إذا كانت تتعلق بقضايا وطنية لها علاقة بالمعتقدات وما نؤمن به".

اللوبى اليهودى

وتابعت: نعمت شفيق الآن تواجه مصيرا صعبا لا اللوبي اليهودي راضي عنها ولا المجتمع العربي سواء هنا أو هناك وكل المجتمع الطلابي يشعر بالرضا تجاه مواقفها".

الولايات المتحدة

وعلقت الحديدي، على أحد مشاهد إلقاء القبض على أستاذة جامعية وهي تقول أنا أستاذة جامعية قائلة : "هذا مشهد غير مسبوق في الولايات المتحدة بلد الحريات".

الإعلامية لميس الحديدي الحريات اللوبي اليهودي المجتمع الطلابي المجتمع العربى الولايات المتحدة برنامج كلمة أخيرة

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