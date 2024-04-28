ثوران بركان جبل إيبو في إندونيسيا

قالت السلطات الإندونيسية إن بركان جبل إيبو انفجر في شرق البلاد اليوم الأحد، مما أدى إلى إطلاق الرماد في الهواء على ارتفاع يصل إلى 3.5 كيلومتر فوق فوهة البركان، وفق ما ذكرت صحف دولية.

واستمر ثوران البركان لأكثر من ثلاث دقائق، بحسب أكسل رويرو، المسؤول في مركز مراقبة البراكين في جزر مالوكو الشمالية.

وأضاف: "نطلب من السكان والسياح بالقرب من جبل إيبو عدم ممارسة أي نشاط داخل دائرة نصف قطرها كيلومترين (حول الحفرة)".

وتم الاحتفاظ بمستوى التنبيه من البركان عند المستوى الثاني من المستويات الأربعة. ويبلغ ارتفاع هذا البركان 1325 مترا، ولم تصدر السلطات أي أوامر إخلاء في المنطقة.

ومع ذلك، حثوا الناس على ارتداء الأقنعة والنظارات الواقية عند الخروج لحماية أنفسهم من الرماد والأمطار البركانية المحتملة.