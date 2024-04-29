جمعية الأورمان: تمكنا من إعادة تأهيل نحو 60 ألف منزل حتى الآن

كشف محمد فؤاد نائب رئيس جمعية الأورمان، تفاصيل إعادة إعمار ١٠ قرى بعدد من المحافظات، قائلا: الجمعية تعمل منذ سنوات في إعادة تعمير القرى، حيث نجحنا في إعادة تعمير ةإعمار 60 ألف منزل في ما يقارب 1200 قرية.



وأضاف “محمد فؤاد” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أن تلك القرى والمنازل كانت غير أدمية بالكامل، ولكننا تمكنا من تطويرهم وإعادة إعمارهم، متابعا: مشروع اكفل قرية في محافظات الصعيد يستهدف إعادة تاهيل المنازل بشكل كامل.



واسترسل: نجحنا في تطوير وتأهيل أكثر من 60 ألف منزل، ونسعى إلى زيادة العدد، متابعا: نعمل من خلال المشروع تشغيل المجتمع المحلي، وتوفير فرص عمل للشباب داخل القرى.





وأوضح أن الجمعية لها فروع في كل محافظات الجمهورية، نستطيع من خلالهم إجراء بحث دقيق للأسر وتحديد مدى احتياجاتهم، متابعا: نستهدف نقل الأسر من الحياة غير أدمية إلى حياة كريمة.



ولفت إلى أن مدة تطوير وإعادة تأهيل القرية يستغرق ما يقارب من 3 شهور.