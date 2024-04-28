جمعية الأورمان توزع 3600 قطعة ملابس في قرى بيلا بكفر الشيخ.. صور

أعلنت جمعية الأورمان بكفر الشيخ عن تنظيم معرض ملابس وتوزيع 3600 قطعة ملابس على 360 أسرة للأسر الأولى بالرعاية، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي.

جاء ذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ.



وأكد محافظ كفر الشيخ، على دعم الأسر الأكثر احتياجًا والوصول للفئات المستحقة والتوسعة في برامج الحماية الاجتماعية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة.