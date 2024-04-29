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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية البريطاني يكشف عن عرض سخي لوقف إطلاق النار في غزة

وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الاثنين، أن هناك عرض سخي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 40 يومًا في غزة مقابل إطلاق سراح الأسرى.

وقال وزير خارجية بريطانيا خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، إن المقترح المقدم لـ حماس يشمل إطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وأكد كاميرون، أن بريطانيا تؤيد حل الدولتين لكن بضمانات أمنية لـ إسرائيل، مشددا على ضرورة مغادرة قيادات حماس غزة كي يكون هناك أفق سياسي لحل الدولتين.

وبدأت صباح اليوم الاثنين المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس،  في القاهرة.

وقال خليل الحية، نائب يحيى السنوار الذي يرأس وفد حماس إلى في مفاوضات القاهرة، إن وفد الحركة سيجتمع اليوم في القاهرة مع الوسطاء مصر وقطر.

وأضاف الحية أن "هذا اللقاء يهدف إلى معرفة عدد الأقسام في الاقتراح المصري الجديد للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل".

مفاوضات غزة بالقاهرة .. بلينكن : حماس تلقت عرضا سخيا

أسوشيتد برس: وفد إسرائيلي يصل إلى مصر قريبا لإجراء مفاوضات مع حماس

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