أسوشيتد برس: وفد إسرائيلي يصل إلى مصر قريبا لإجراء مفاوضات مع حماس

قالت وكالة أسوشيتد برس للأنباء، في تقرير لها اليوم الإثنين، إن وفد إسرائيلي سيصل إلى مصر في الأيام المقبلة، لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع حماس.

من جانبها قالت قناة "الحدث" السعودية، أن الوفد الإسرائيلي سيغادر إلى القاهرة غدا.

ويصل وفدا من حركة حماس اليوم الإثنين إلى القاهرة لبحث الاقتراح المصري الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى.

وبحسب التقرير فإن "الاقتراح الجديد يتضمن التقدم في مسألة عودة النازحين وعدد وفئات الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل الأسرى الإسرائيليين".

كما نص المقترح الجديد على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي سوف تبتعد مسافة كافية عن الطريق التي سيسلكها النازحون العائدون إلى شمال القطاع.

كما أفادت التقارير أن وفد حماس الذي سيصل إلى القاهرة سيترأسه خليل الحية، القيادي الكبير ونائب زعيم حماس في غزة.