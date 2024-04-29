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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: افتتاح الرئيس لمركز البيانات يعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات

النائب احمد الخشن
النائب احمد الخشن

أكد النائب احمد الخشن، عضو مجلس النواب، على أهمية الخطوات التي تخطوها مصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، لافتا الى أن القيادة السياسية حريصة على إحراز تقدم كبير في هذا المجال بما يعود بالنفع على التوسع في المجتمع الرقمي الشامل الذي يتماشى مع الجمهورية الجديدة.

ولفت الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، أن مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية سيلعب دورًا هامًا في دعم الدولة المصرية، حيث سيعمل على دعم التنمية الاقتصادية، من خلال توفير بيئة مناسبة للأعمال الرقمية، كما يساهم في تحسين كفاءة العمل الحكومي، علاوة على استهداف تعزيز الأمن السيبراني للبيانات الحكومية ، فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر من خلال توفير بينة تحتية متطورة للخدمات الرقمية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مركز البيانات، سيُساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال توفير خدمات حكومية أفضل، فضلا عن تعزيز مكانة مصر على الصعيد الدولي كدولة رائدة في مجال التحول الرقمي، لافتا إلى أن مصر حريصة على مواكبة التطور التكنولوجي العصري، باعتباره جزء رئيسي أصيل في هذا العالم.

واختتم النائب احمد الخشن، بالتأكيد على أن مركز البيانات والحوسبة السحابية، يؤكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو التقدم التكنولوجي، وهو السمة السائدة فى العصر الحديث، وبتوجيهات واضحة من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس.

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