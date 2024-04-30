العراق.. القبض على مسؤول الشرطة الإسلامية في تنظيم داعش الإرهابي

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق إلقاء القبض على الإرهابي المدعو ( أبو صكر ) وهو مطلوب للقضاء العراقي وفق أحكام المادة (4 / إرهاب)، والذي كان يعمل بمنصب مايسمى (مسؤول الشرطة الإسلامية في داعش الإرهابي).

جاء ذلك في عملية نوعية وجهد استخباري مميز ووفقاً لمعلومات دقيقة لشعبة الفرقة السادسة عشر التابعة إلى مديرية الإستخبارات العسكرية وبالتعاون مع كتيبة استطلاع الفرقة ومن خلال متابعة ميدانية مستمرة بدأت من إحدى دول الجوار بعد دخول الإرهابي إلى الأراضي العراقية.



وضبطت الأجهزة الأمنية العراقية مع القيادي الداعشي مستمسكات مزورة يتنقل بها منذ دخوله إلى الأراضي العراقية، وقد تم تسليمه إلى جهة الطلب أصولياً.