CNN: القبض على 1000 طالب في 25 جامعة أمريكية خلال الاحتجاجات

أفادت شبكة CNN، من خلال متابعتها لاحتجاجات الطلاب في الجامعات الأمريكية، بأنه تم القبض على أكثر من 1000 طالب في حرم الكليات والجامعات الأمريكية.

وقالت CNN، إنه تم القبض على المتظاهرين في أكثر من 25 حرمًا جامعيًا في 21 ولاية على الأقل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي وقت سابق، أعلن مسئول في إنفاذ القانون، أنه تم القبض على أكثر من 100 محتج في حرمين جامعيين في مدينة نيويورك الأمريكية.

وقال المسئول الأمريكي لشبكة "سي إن إن"، إنه تم القبض على أكثر من 100 متظاهر في جامعة كولومبيا وكلية مدينة نيويورك.

وأصدرت جامعة كولومبيا الأمريكية، التي تشهد احتجاجات مناصرة للفلسطينيين، اليوم الأربعاء، بياناً عقب دخول عناصر من شرطة نيويورك إلى الحرم الجامعي.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال متحدث باسم الجامعة في البيان: "نعتقد أن المجموعة التي اقتحمت المبنى واحتلته يقودها أفراد لا ينتمون إلى كولومبيا".