«بايدن» يدين استخدام متظاهري الجامعات الأمريكية مصطلح «انتفاضة»

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أدان استخدام المتظاهرين المناهضين لإسرائيل لمصطلح “الانتفاضة” خلال الموجة الأخيرة من المظاهرات في الجامعات الأمريكية.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، أندرو بيتس، في بيان، إن بايدن “يدين استخدام مصطلح الانتفاضة".

وأضاف: "الرئيس بايدن يحترم الحق في حرية التعبير، لكن الاحتجاجات يجب أن تكون سلمية وقانونية".

وأشار إلى أن الاستيلاء على المباني بالقوة ليس بالأمر السلمي إنه خطأ، مستطردًا: "خطاب الكراهية ورموز الكراهية ليس لها مكان في أمريكا".